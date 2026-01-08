Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 3 kişi yaralandı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırarak 3 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli gaspçıların Nablus kentinin Deyr Şeref beldesi yakınlarında Filistinlilere saldırdıkları belirtildi.

Darp edilerek yaralanan 3 Filistinlinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığına dikkat çekilen açıklamada, "İsraillilerin saldırılarına maruz kalan 65 yaşındaki yaşlı Filistinlinin eli kırıldı, 48 ve 50 yaşlarındaki diğer Filistinliler de darp sonucu yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsraillilerin Deyr Şeref beldesindeki saldırılarında Filistinlilere ait bazı araçları ateşe verdikleri ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.