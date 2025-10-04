İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Sürekli Artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler bir Filistinlinin evine saldırdı, bir aracı ateşe verdi ve zeytin ağaçlarını kesti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, gaspçı İsrailliler, Susiya yerleşiminden hareket ederek, Filistinli Yusuf Musa'ya ait evi hedef aldı.

Saldırı, Susiya köyüne bitişik Vadi er-Rahim topluluğunda gerçekleşti.

İsrailliler, Musa'ya ait aracı ateşe vererek evine de zarar verdi.

Aynı zamanda El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde küçük yerleşim birimi Umml Hayr'de gaspçı İsrailliler, Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti ve bölgedeki Filistinlilere saldırdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.