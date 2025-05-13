İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Sonucu 3 Filistinli Yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kenti yakınlarında Filistinlilere saldırması sonucu 3 kişi yaralandı.

İsrail saldırılarını takip eden aktivist Usame Mehamira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsraillilerin Yatta'nın beldesinin doğusunda bulunan et-Tune köyünde çobanlara saldırdığını söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hayvanlara da saldırdığını aktaran Mehamira, saldırıda 2 kişinin yaralandığını, birinin Yatta Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Mehamira, başka bir grup İsraillinin de Tune köyüne bağlı Hıllet Daba topluluğu sakinlerine saldırdığı, bir Filistinliyi sopalarla darbettiğini kaydetti.

Filistinli aktivist, yaralanan kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Mehamira, saldırıların düzenlendiği noktalarda İsrail ordusunun gaspçı İsraillilere koruma sağladığını, 2 Filistinliyi de gözaltına aldığını bildirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler nisan ayında işgal altındaki Batı Şeria'da, silahlı saldırı, vandalizm, arazilere zarar verme, ağaç sökme ve Filistinlilerin mallarına el koyma gibi 341 saldırı düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 962 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.