Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir köye silahlı saldırı düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki bir Filistin köyüne silahlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu 2 Filistinli genci ve 3 uluslararası dayanışma aktivistini gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun Batı Şeria'daki saldırıları ve gözaltılar hakkında bilgi verildi.

Tubas kentinin kuzeyinde yer alan İbzik Köyü Muhtarı Abdülmecid Hudayrat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köye baskın düzenleyerek gençlere ateş açtığını aktardı.

Hudayrat, köyün İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sürekli olarak saldırılarına ve ihlallere maruz kaldığını söylerken, olayda can kaybı ve yaralanma bildirilmedi.

Ramallah'ın doğusunda bulunan ve sıklıkla baskına uğrayan El-Mugayyir köyünde kalan 3 uluslararası dayanışma aktivistinin de gözaltına alındığı, diğerlerinin bölgeden gitmeye zorlandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, Kudüs'ün doğusunda bulunan Hasrura Bedevi topluluğuna yönelik baskın düzenlediği, 2 Filistinlinin baskın sırasında gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria ve Kudüs'te 1092 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.