İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, öğle saatlerinde saldırı düzenledikleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil beldesindeki Filistinlileri bir kez daha hedef aldı.

İsrail ordusunun koruması altındaki Yahudi yerleşimciler, Ramallah'ın kuzeyinde yer alan beldeye saldırı düzenleyerek tarım arazilerini ateşe verdi. Filistinlilerin de İsraillilerin saldırılarına karşılık verdiği aktarıldı.

Filistin Kızılayı, yaptığı açıklamada saldırıda 2 Filistinlinin yaralandığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, birbirine bitişik Sincil ve Mezra Şarkiyye beldelerine öğle saatlerinde de saldırı düzenlemişti.

Mezra Şarkiyye beldesi sakinleri, İsrail'in ve yerleşimcilerin engellemeleri nedeniyle arazilerine ulaşamamalarını protesto ederken, Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait araçlara saldırmış ve arazileri ateşe vermişti.

Sincil ve Mezra Şarkiyye beldelerinin sakinleri, bölgenin Oslo Anlaşması'na göre tamamen Filistin kontrolünde olan A bölgesinde bulunduğunu ve arazilerin resmi olarak mülkiyetine sahip olduklarını vurgulamıştı.

İsrail, Batı Şeria'yı ilhak planlarına hız verdi

İsrail'in saldırılarıyla Gazze'deki insanlık felaketi her geçen gün derinleşirken, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan yaklaşık 4 milyon Filistinli de 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in işgal uygulamalarıyla zorlu günler geçiriyor.

İsrail'in Filistin topraklarını gasbetmesi, buralarda yeni yerleşim yerleri inşa edeceğini açıklamasının yanı sıra, Batı Şeria'da yaşayan Yahudi yerleşimciler de İsrail ordusunun gözetiminde Filistin beldelerine saldırılarına hız verdi.

Filistin makamlarının verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını artırması sonucu en az 1000 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.