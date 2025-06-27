İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yeni saldırılarda bulundu. Bedevi Haklarını Savunma Örgütü Başkanı, bölgede hayvan otlatmaya bırakılan İsrail güçlerinin İbrahim Atallah Keabine'ye ait koyunları çaldığını ve yerel kaynakların zeytin ağaçlarına İsrail bayrakları astığını bildirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı.

Sivil toplum kuruluşu Bedevi Haklarını Savunma Örgütü'nün Başkanı Hasan Melihat, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Eriha'nın kuzeyindeki Arab el-Melihat topluluğuna kuzeyden ve güneyden saldırdıklarını ve hayvanlarını topluluğun topraklarında otlatmaya bıraktığını belirtti.

Bunun, bugün yapılan ikinci saldırı olduğunu ifade eden Melihat, sabahın erken saatlerinde de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İbrahim Atallah Keabine'nin birkaç baş koyununu çaldığını kaydetti.

Öte yandan, yerel kaynaklar, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bölgede devam eden baskınlarla eş zamanlı, Nablus'un doğusundaki Salim köyünün kuzey kesiminde zeytin ağaçlarına ve bir su deposuna İsrail bayrakları astığını bildirdi.

Aktivist Usame Mehamira da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El-Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesine saldırdığını, mallara zarar verdiğini ve saldırıyı belgeleyen vatandaşların telefonlarını çaldığını söyledi.

Mehamira, İsrail güçlerinin, Yatta'nın güneydoğusundaki Hirbet İhlal el-Hummus sakinlerinden Eyyub Abdullah el-Mısri isimli vatandaşı gözaltına aldığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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