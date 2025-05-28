İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentineki Zeyta beldesine baskın düzenleyip evlerde arama yaptı. İsrail askerleri baskın sırasında bir Filistinliyi yaraladı, bir kişiyi de gözaltına aldı.

İsrail askerler beldede el koyduğu bir evi, "askeri karargah ve gözetleme noktasına" çevirdi. Aynı anda birçok genci alıkoyan İsrail askerleri bölgede dron uçurdu.

İsrail güçleri Selfit'in batısındaki Deyr Ballut beldesinde bir Filistinliyi gözaltına aldı, bir tarım arazisini buldozerlerle tahrip etti, 3 tali yolu kapattı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Mugayyir beldesinde bir tarım arazisini ateşe verdi. Yangının ardından İsrail güçleri bölgeye girerek Filistinlilerin yangın bölgesine yaklaşmasına izin vermedi.

Filistin Kızılayı, El Halil kentinin güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde 60 yaşındaki bir kadının Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından darbedildiğini ve aldığı darbeler sonucu vücudunda ezilmeler oluştuğunu, sağlık ekiplerinin kadını hastaneye naklettiğini açıkladı.