İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Artıyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 3 Filistin kasabasına saldırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Huvvara kasabasının Ras Zeyd bölgesinde Filistinli Abdulhakim Amir Diik'in evine saldırdı. Bölge halkı ise İsrailli gruba karşı koydu.

Söz konusu bölgenin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin benzer saldırı ve provokasyonlarına defalarca maruz kaldığı, aynı evin daha önce de bazı bölümlerinin yakıldığı aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Beyta kasabasının Ez-Zahra bölgesinde de Filistinlilerin evlerine taşlarla saldırdı, bir aracın camlarını kırdı. Bölge sakinleri İsrailli saldırganlara karşı koydu.

Tulkerim'in doğusundaki Beyt Liyd kasabasının dış mahalleleri de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınına sahne oldu. Saldırganlar bir aracı ve bir traktörü ateşe verdi.

Bölge sakinlerinin saldırganlara karşı koymaya çalıştığı, ancak İsrail ordusunun saldırganları korumak için kalabalığa müdahale ettiği aktarıldı.