İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Artıyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenleyerek Filistinlileri yaraladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit kenti yakınlarında Filistinlilere saldırdı, Eriha kentinin kuzeyindeki Şellal Avce ile Nablus'un kuzeyindeki Sebastıya köylerine de baskın yaptı.

İsrailli gruplar, Selfit'in batısında ve Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) yakınlarındaki Deyr Ballut beldesinde Filistinlilere karşı biber gazı kullandı. Söz konusu saldırılarda birçok Filistinli yaralandı, bazıları da atılan gazdan etkilendi.

Yaklaşık 50 kişiden oluşan İsrailli bir grup ise İsrail ordusunun korumasında bedevi köyü Şellal Avce'ye baskın düzenledi, bölgeye çıkan tüm yolları kapattı.

Çok sayıda İsraillinin bölgeye akın etmesi, Filistinliler arasında endişeye yol açtı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, tarihi eser bölgesi olan Sebastıya beldesine de İsrail askerlerinin korumasında baskın düzenledi, yolları kapatarak Filistinlilerin bölgeye ulaşımını engelledi.

Nablus ve Cenin yolu üzerinde, tarihi eserler açısından zengin Sebastıya beldesi, sık sık şiddet ve provakatif eylemlere hedef oluyor. Saldırılar nedeniyle esnaf kepenk kapatmak zorunda kalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1013 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.