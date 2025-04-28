İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları 90. Güne Girdi

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tulkerim kenti ve mülteci kampına yönelik saldırılarına 90 günü aşkın süredir devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu gece ve sabah saatlerinde Tulkerim kenti ve mülteci kampında sivillere yönelik saldırılarını sürdürdü.

Birçok bölgeye baskın ve saldırılar gerçekleştiren İsrail askerleri, gerçek mermi ve ses bombası kullandı.

Filistinlilerin ev ve işyerlerini basan İsrail askerleri, sorguladıkları bazı kişileri gözaltına aldı.

İsrail ordusu ayrıca zırhlı araçlarla kentin birçok bölgesine araç takviyesinde bulundu ve kentin birçok bölgesinde dron uçuşları gerçekleştirdi.

Tulkerim'de 90 günü aşan baskın ve saldırılarına devam eden İsrail ordusu, 79 gündür baskınlarını sürdürdüğü Nur Şems Mülteci Kampı'nda ise sivillerin bulunduğu bölgeye yoğun şekilde ateş açtı.

Her gün tekrarlanan ev baskınlarıyla kampta yaşayan sivillere zorunlu göç baskısı da uygulanıyor.

Aynı zamanda bölgeye askeri araç ve buldozerler konuşlandırılan İsrail ordusu, kentte bazı evleri "askeri karargah" olarak kullanıyor.

İsrail ordusu, Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinden sadece iki gün sonra 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatmıştı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletilmişti.