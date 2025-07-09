İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları: 8 Filistinli Yaralandı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Hirbet et-Tavil köyüne düzenledikleri saldırıda, üçü gerçek mühimmatla olmak üzere 8 Filistinliyi yaralarken, İsrail polisi de başka bir yerde İsraillilerin saldırılarını engellemeye çalışan aktivistleri gözaltına aldı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kızılay ekiplerinin, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Nablus'un güneydoğusundaki Hirbet et-Tavil köyüne saldırısı sonucu gerçek mermiyle ayağından yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Kızılay'dan daha sonra yapılan açıklamada da kızılay ekiplerinin, İsraillilerin fiziksel saldırısı sonucu biri çocuk olmak üzere 5 yaralıya daha tıbbi müdahalede bulunduğu dile getirildi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde de Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail askerlerinin Hirbet et-Tavil'e saldırması sonucunda yukarıda belirtilen yaralanmaların meydana geldiği kaydedildi.

Öte yandan Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün Vadisi bölgesinde, Şellal el-Avca Bedevi topluluğu sakinlerine yönelik saldırılarını engellemeye çalışan çok sayıda yabancı ve Filistinli aktivisti gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsraillilerin koyun sürüleriyle bölgeye baskın düzenleyerek Filistinlilerin evleri arasında dolaştığı ve koyunları kasıtlı olarak tarım arazilerine ve çevredeki alanlara getirerek ekinleri ve bölge sakinlerinin geçim kaynaklarını yok ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, aralarında yabancıların da bulunduğu aktivistlerin, koyunları uzaklaştırıp saldırıyı engellemeye çalıştığı, ancak İsrail polisinin olay yerine gelerek bölge sakinlerini korumak yerine aktivistleri gözaltına aldığı dile getirildi.