İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları: 7 Filistinli Yaralandı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 7 Filistinli yaralanırken, Filistinlilere ait araçlar ve tarım ürünleri zarar gördü.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus'un güneyindeki Duma beldesinde İsraillilerin saldırısında 3 Filistinlinin yaralandığını aktarıldı.

Yaralananlardan "35 yaşında bir Filistinlinin ayağından gerçek mermiyle, 40 yaşında bir kişinin elinden ve gözünden mermi şarapneliyle ve 18 yaşında bir gencin de gözünden plastik mermiyle vurulduğu" bildirildi.

Duma'da İsraillilerin saldırısında Filistinli çiftçilere ait 3 aracın yanı sıra ekinlerin yakıldığı ifade edildi.

Eriha'nın kuzeyindeki El-Avca köyünde de 4 kişinin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından saldırıya uğradığı ve yaralandığı kaydedildi.

Silahlı İsrailli bir grubun Ürdün Vadisi'ndeki Bardala köyündeki Filistinlilerin ekinlerine zarar verdiği bilgisine de yer verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 940 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.