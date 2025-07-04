İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları: 3 Filistinli Yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı beldelere düzenledikleri saldırılarda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine bağlı Burin, Curiş, Akeba ve Beyta beldelerinde Filistinlilerin evlerine ve zeytin bahçelerine saldırdı.

Saldırılarda onlarca zeytin ağacını kesen ve Filistinlilerin küçükbaş hayvanlarını çalan İsrailliler, Filistinli vatandaşlara da taşlarla saldırdı.

Saldırılardan sonra Burin beldesinde bir çadır kuran İsrailliler, Curiş ve Akreba beldelerinde Filistinlileri silahlarla tehdit ederek hayvanlarını çaldı.

İsraillilerin Beyta beldesindeki evlere düzenledikleri saldırılarda da 3 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun da daha sonra Beyta beldesine düzenlediği baskında gerçek mermi ve gaz bombası kullanarak yaptığı müdahalelerde çok sayıda Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da belde ve köylerde düzenledikleri saldırılarla, Filistinlileri bölgeyi terk etmeye zorluyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'de insanlık felaketine yol açan saldırılarının başlamasıyla işgal altındaki Batı Şeria'daki baskıları da arttı. Özellikle Ocak 2025'te Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplara saldırılara paralel olarak fanatik Yahudi grupların işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik saldırıları da artış gösterdi.