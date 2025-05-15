İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin Aracına Saldırıları Artıyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus-Ramallah yolunda Filistinlilere ait araçlara saldırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrailli gruplar, Nablus ile Ramallah arasındaki ana yol üzerinde farklı noktalarda toplanarak Filistin araçlarını taşladı.

Saldırılar sonucu çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.

Söz konusu olayın gece geç saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir kadının hayatını kaybetmesinin ardından yaşandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinli kaynaklara göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 1000'den fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 17 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise 53 bin 10 Filistinli yaşamını yitirdi, 119 bin 998 kişi de yaralandı.