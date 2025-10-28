İsrail'in Batı Şeria'daki Çiftçilere 259 Saldırısı

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan çiftçilere ekim ayı boyunca 259 saldırı düzenledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyid Şaban tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki arazilerinde ekim ayında zeytin hasadı mevsiminin başlamasıyla bölgedeki çiftçilerin maruz kaldığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Şaban, İsrail ordusu ve toprakları gasbeden İsraillilerin, ekim ayı boyunca zeytin hasat eden çiftçiler aleyhinde 259 saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Batı Şeria'daki bu saldırılardan 41'inin İsrail ordusu, 218'inin ise İsrailliler tarafından düzenlendiğini aktaran Şaban, çiftçilere şiddetli fiziksel saldırı, gözaltı, hareket ve ulaşımın kısıtlanması, erişim engeli, korkutma ve tehdidin yanı sıra doğrudan ateş açıldığını kaydetti.

Şaban, en fazla saldırının sırasıyla Ramallah (83 saldırı), Nablus (69 saldırı), El Halil'de (34) gözlemlendiğini bildirdi.

Binden fazla zeytin ağacına zarar verildi

Filistinli yetkili, ekim ayından bu yana arazileri hedef alan saldırılarda 1070 ağaca zarar verildiğine dikkati çekti.

Bu yılki zeytin hasadı mevsimini, son on yıllara nispeten en zorlusu şeklinde nitelendiren Şaban, İsrail'in tarım arazilerini "askeri bölge" ilan ettiğine işaret etti.

Zeytin hasadı mevsimi, Filistin'de tarım sektörü açısından en önemli dönemlerden biri addediliyor. Filistinli binlerce ailenin geçimi ve gelir kaynağı bu dönemdeki hasada dayanıyor.

Filistin Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son yılların en verimsiz zeytin sezonlarından birinin yaşandığı, üretimin normal sezonun yüzde 15'ini dahi geçemediği belirtilmişti.