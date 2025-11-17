İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınında Bir Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

RAMALLAH, 17 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği baskında Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti, bir Filistinli de yaralandı.

Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre, İsrail güçleri pazar günü sabah saatlerinde Nablus'un doğusundaki Askar Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında 16 yaşındaki bir çocuğu karın bölgesinden, bir diğer Filistinliyi ise sırtından yaraladı.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Filistinli yetkililerinin verdiği istatistiklere göre 7 Ekim 2023'ten bu yana gerilimin tırmandığı Batı Şeria'da yaklaşık 1.000 Filistinli hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralandı ve onlarca ev yıkıldı.