İsrail'in Batı Şeria'da yıktığı Filistin okulunun öğrencileri çadırlarda eğitime başladı

İsrail güçlerinin dün Batı Şeria'da yıktığı Filistin okulunun öğrencileri, yıkılan okul alanına kurulan çadırlarda eğitimine devam ediyor.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Beytüllahim Ofis Müdürü Hasan Bericiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Beytüllahim'de dün yıktığı okulun alanına öğrencilerin eğitime devam etmesi için iki büyük çadır kurulduğunu söyledi.

Çadırların kurulduğu sırada alana ulaşmak isteyen İsrail güçlerinin Filistinli aktivistler tarafından engellendiğini kaydeden Bericiyye, kurulan iki çadırda 60'ın üzerinde Filistinli öğrencinin eğitimlerine kaldıkları yerden devam ettiğini aktardı.

Bericiyye, yıkılan okul yeniden inşa edilinceye kadar eğitimin çadırlarda sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

İsrail güçleri dün Filistinlilere ait okulu yıkmıştı

İsrail güçleri dün Beytüllahim kentinin doğusunda Filistinlilerin yaşadığı Cibbu ez-Zib bölgesindeki "Et-Tehaddi 5" isimli beş derslikten oluşan okulu "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkmıştı.

Bericiyye dün yaptığı açıklamada, "C bölgesi"nde yer alan okulla ilgili daha önce yıkım kararı çıkarıldığını, 2017'de inşa edilen okulda 66 ilkokul öğrencisinin eğitim gördüğünü kaydetmişti.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamada da İsrail'den uluslararası hukuka aykırı bu eylemin hesabının sorulması istenerek, "kaba kuvvetle yıkılan tüm Filistin yapılarının yeniden inşa edileceği" belirtilmişti.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar, İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.