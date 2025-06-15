İsrail'in Batı Şeria'da Yeni Askeri Bariyerler Yerleştirmesi ve Filistinlilere Yönelik İhlaller

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni askeri bariyerler yerleştirirken, bölgedeki Filistinlilere yönelik saldırılar ve toprak ihlalleri devam ediyor. İki köyü birbirine bağlayan köprüye de demir bariyer konulurken, Filistinlilerin tarım arazilerine zarar verildiği bildiriliyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 ayrı noktaya yeni askeri bariyerler yerleştirirken, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler de farklı noktalarda ihlallerde bulundu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Hizma kasabasının girişine yeni bir demir bariyer yerleştirdi. Böylece yıllar önce kasabanın güneyine yerleştirilmiş olan demir bariyere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Beytüllahim'de ise iki köyü birbirine bağlayan bir köprü üzerine demir bariyer konuldu.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi'nin verilerine göre, Batı Şeria'da İsrail ordusunun yerleştirdiği farklı şekillerde 898 bariyer ve kontrol noktası bulunuyor.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, bölge sakinlerine saldırdı

Öte yandan, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler; Selfit, Tubas ve Nablus'ta saldırı, hırsızlık ve tarım arazilerini ateşe verme gibi ihlaller gerçekleştirdi.

Selfit'in doğusunda bir grup İsrailli, Vad Yasuf bölgesinden aracıyla geçen bir gencin önünü kesti. Saldırgan İsrailliler gencin aracına zarar verdi.

Tubas'ta bir Filistinliye ait su tankını çalan İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Huvvara kasabasında da tarım arazilerini ateşe verdi ve yangını söndürmeye çalışan Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü çalışanlarına ateş açtı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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