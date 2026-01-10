Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin 200 koyun ve bir aracını çaldı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 200 koyun ve bir araç çalındı. Saldırıda çiftliğin bekçisi alıkonuldu. Filistinliler ise güvenlik eksikliği ve faillerin cezasız kalmasından şikayetçi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bir beldeye düzenledikleri saldırıda 200 koyun ile bir aracı çaldığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Kubar beldesine baskın düzenleyen İsrailli gaspçılar, Filistinli Sair en-Nebali'ye ait çiftliğe saldırdı.

Saldırganlar, çiftliğin bekçisini darbederek ellerini bağladı ve alıkoydu.

Kaynaklar, İsrailli gaspçıların, çiftlikten yaklaşık 200 koyun ile park halindeki bir aracı çalarak bölgeden ayrıldığını aktardı.

Filistinliler, bu saldırılara karşı kendilerine koruma sağlanmaması ve faillerin cezasız kalmasından şikayet ediyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre gaspçı İsrailliler, 2025 yılı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti, 1090 kişiden oluşan 13 Bedevi topluluğu yerinden edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
