İsrail'in Batı Şeria'da gözaltıları devam ediyor

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 8 bin 745'e yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail askerlerinin son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, El Halil, Tulkerim, Kalkaliyye ve Kudüs kentlerinde aralarında daha önce serbest bırakılmış tutukluların da yer aldığı 20 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 745'e yükseldiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 498 Filistinli hayatını kaybetti.