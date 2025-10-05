İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik Saldırıları Sürüyor

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler aleyhinde 38 bin 359 saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Konsey Başkanı Müeyyed Şaban, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Şaban, "Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistinliler aleyhinde İsrail ordusu tarafından 31 bin 205, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından 7 bin 154 saldırı gerçekleştirildi." dedi.

Saldırılar sonucu can kaybı ve yaralanmalar da olduğunu vurgulayan Şaban, "Topraklarımızı gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda, 33 Filistinli hayatını kaybetti." diye konuştu.

Şaban, "İsrail ordusu ve İsraillilerin, 221'i mülklerde 546'sı tarım arazilerinde olmak üzere 767 yangın çıkardığı" bilgisini aktardı.

Yasa dışı yerleşim birimleri

Şaban ayrıca bu sürede Ramallah ve Bire başta olmak üzere Batı Şeria'da 114 yeni kaçak yerleşim kurulduğunu aktardı.

Konsey Başkanı Şaban, bunun sonucu olarak da 455 aileden oluşan toplam 2 bin 853 nüfuslu 33 Filistinli bedevi topluluğun zorla göç ettirildiğine dikkati çekti.

Tel Aviv'de yasa dışı yerleşim birimleriyle ilgilenen makamların, 38 bin 551 dönümlük alanda 37 bin 415 konutluk 355 imar planı incelediğini belirten Şaban, 18 bin 801 yasa dışı yeni konut için onay verildiğini aktardı.

Ulaşım engeli

Şaban ayrıca Filistin topraklarını bölen ve halkın hareketini kısıtlayan askeri bariyerler dahil sabit ve geçici kontrol noktalarının sayısının 916'ya ulaştığını vurguladı.

Filistinli yetkili, bunlardan en az 243'ünün, 7 Ekim 2023'ten sonra yerleştirilen demir bariyerler olduğunu ifade etti.

İsrail makamlarının bu sürede 1014 yıkım gerçekleştirdiğini kaydeden Şaban, Filistinlilere ait 3 bin 679 yapının yıkıldığını kaydetti.

Şaban, bu yıkımların Kudüs, El Halil ve Tulkerim illerinde yoğunlaştığına dikkati çekti.