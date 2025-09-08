İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınında bulunan Yatma köyünde Filistinlilere ait arazileri ateşe verdi, Selfit yakınlarında da 21'den fazla zeytin ağacını kesti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Yatma Köy Meclisi Başkanı Ahmed Sanuber, Yatma'nın kuzeyindeki caddede otobüsten inen saldırgan İsraillilerin caddenin yanında bulunan zeytin ağaçlarını ateşe verdiğini söyledi.

WAFA'nın haberinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Nablus'un güneyindeki gasbedilmiş Filistin toprakları üzerine kurulu Yitzhar yerleşim birimi yakınından geçen Filistinlilerin araçlarını taşladıkları belirtildi.

Batı Şeria'nın Selfit kentinde de yine İsraillilerin şiddeti vardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, yaklaşık 110 metrelik duvarı yıktı, 21'den fazla hasadı yapılan zeytin ağacını kesti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ağustos ayında Filistinlilere ve mülklerine yönelik 431 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 1018 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 19 binden fazla kişi gözaltına alındı.