İsrail'in Batı Şeria'da Aileye Saldırısı: 5 Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın güneyindeki Samu beldesi yakınlarında bir Filistinli ailenin evine düzenlediği saldırıda aynı aileden 5 kişi atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi atlattı.

Samu Belediyesinden yapılan açıklamada, yerleşimcilerin Mahmud Ahmed ed-Dugamin'e ait eve gaz bombaları attığı belirtildi.

Saldırı sonucu ailenin 5 ferdinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve Yatta Devlet Hastanesine kaldırıldıkları aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrailli saldırganların evin kapılarını kırdığı, araçlarını tahrip ettiği ve aileye ait koyun ağılına da saldırdığı ifade edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi; bu saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti, 33 Filistinli bedevi topluluğu yerinden edildi.