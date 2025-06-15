İsrail'in Bat Yam Şehrine Yapılan Füze Saldırısında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

TEL İran'ın düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin öldüğü en az 100 kişinin yaralandığı İsrail'in başkenti Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'da, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail Ulusal Arama Kurtarma Birimi Komutanı ve sağlık görevlisi Tani Kramer, AA muhabirine bölgede yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, düşen füzeden çok sayıda binanın etkilendiğini belirtti.

Kramer, "Bu sabah saat 02.50 civarında bir çağrı aldık. Bir binanın füzeyle doğrudan vurulduğu bildirildi." ifadelerini kullandı.

Olay yerine vardıklarında alanı kontrol altına alarak diğer ekiplerle birlikte kurtarma için çalışmalarına başladıklarını söyleyen Kramer, bir binanın doğrudan isabet aldığını, çevredeki çok sayıda binanın ise hasar gördüğünü anlattı.

Saldırıdan 61 bina etkilendi

Bat Yam'a isabet eden füze nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 100 kişinin yaralandığı bildirilirken, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Hipersonik olduğu belirtilen füzenin sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde, havada süzülürken yüksek hızla dalışa geçtiği dikkati çekti.

Füzenin, isabet ettiği binanın dış cephesinin tamamen yıkıldığı, çevre sokaklar da dahil geniş bir alanda binalarda hasara yol açlığı gözlendi.

İsabet alan binanın bulunduğu sokaktaki diğer binaların cephelerinde de hasar oluştuğu, çevre sokaklardaki binaların ise camlarının kırıldığı, toplamda 61 binanın saldırıdan etkilendiği kaydedildi.

Bölgede etrafa yayılmış moloz, binalardan düşen parçalar, arabaların aldığı hasar da patlamanın şiddetini ortaya koyuyor.

Bat Yam Belediye Başkanı Tzivika Brot, yaptığı açıklamada, saldırıda 100'den fazla kişinin yaralandığını, bunlardan 4'ünün durumunun kritik olduğunu aktardı.