Haberler

Ateşkesi ihlal eden İsrai'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 2 Filistinli yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda biri çocuk, biri yaşlı iki Filistinli yaralandı. Sağlık kaynaklarına göre, İsrail'in ateşkes süresince gerçekleştirdiği ihlallerde çok sayıda can kaybı da yaşandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaralandı.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giden ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Sağlık kaynaklarındna alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu biri çocuk ve biri yaşlı 2 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin Han Yunus'un doğusunda yoğun ve rastgele ateş açtığını, ardından bölgede çok sayıda konutun bulunduğu alanda geniş çaplı bir patlatma (yıkım) gerçekleştirdiğini aktardı.

İsrail askerlerinin Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusu ile Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde de ateş açtığı ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının da güneydeki Refah kenti ile Gazze kentinin doğusuna yönelik bir dizi hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği yüzlerce ihlal sonucu en az 591 kişi hayatını kaybetti, 1578 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Bir hediye hayatını değiştirdi! Uğruna 60 il gezdi

Bir hediye hayatını değiştirdi! Uğruna 60 il gezdi
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek: Alo Adalet hattı kuracağım

Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Yeni projeyi ilk kez duyurdu
112 Acil Servis'e pasta siparişi! Çalışanlar canından bezdi

112 Acil Servis'e pasta siparişi! Çalışanlar canından bezdi
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek

Bu fotoğrafı çekip şikayet etti! Hastaya 46 bin 400 TL ödenecek
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti

Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti