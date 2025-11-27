Haberler

İsrail'in Ateşkesi İhlal Ederek Lübnan'a Hava Saldırısı

Güncelleme:
İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Tuffah bölgesine hava saldırıları düzenledi. Saldırıda Hizbullah'a ait hedeflerin hedef alındığı iddia edildi. Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 331 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Tuffah bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Lübnan basını, İsrail'e ait savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Tuffah bölgesindeki Mahmudiye ve Çarmak beldelerini hedef aldığını bildirdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde İsrail saldırısı sonrası hedef alınan noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.

Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen hedeflere saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırıda silahların depolandığı bir fırlatma sahasının, bir silah deposunun ve askeri karakolların hedef alındığı iddia edilirken İsrail ordusunun tehlike durumunda saldırılarını sürdüreceği tehdidinde bulunuldu.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
