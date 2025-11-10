Haberler

İsrail'in Ateşkese Rağmen Saldırıları Sürüyor, 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen gerçekleştirdiği SİHA saldırısında biri çocuk, toplam 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Han Yunus'taki hava saldırısının ardından, Gazze'deki ölü sayısının 69 bin 179'a ulaştığı bildirildi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda biri çocuk, 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesine düzenlenen hava saldırısında biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü ifade edilirken, Han Yunus'un doğu bölgelerinde yoğun ateş açtığı kaydedildi.

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim tarihinde yapılan ateşkes anlaşması sonrasında, İsrail'in Gazze yaptığı saldırılarda 242 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, saldırılarda 614 kişinin yaralandığı ve bu süreçte 522 Filistinlinin cenazelerine ulaşıldığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 69 bin 179 Filistinli hayatını kaybetmiş, 170 bin 690 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
