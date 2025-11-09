İsrail'in Ateşkese Rağmen Gazze'ye Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesine düzenlenen hava saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü ifade edilirken, Han Yunus'un doğu bölgelerinde yoğun ateş açtığı kaydedildi.

İsrail savaş gemilerinden de Gazze Limanı çevresine ve Refah'ın doğu bölgelerine saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim tarihinde yapılan ateşkes anlaşması sonrasında, İsrail'in Gazze yaptığı saldırılarda 242 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, saldırılarda 614 kişinin yaralandığı ve bu süreçte 522 Filistinlinin cenazelerine ulaşıldığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 69 bin 169 Filistinli hayatını kaybetmiş, 170 bin 685 kişi de yaralanmıştı.