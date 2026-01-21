Haberler

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda biri çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentini top atışlarıyla hedef aldı.

Saldırı sonucu biri çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin naaşları, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusu, gün içerisinde bölgenin kuzeyindeki Gazze ile orta kesimindeki Deyr Belah kentlerine hava saldırıları düzenlemiş, binaları patlatmıştı.

