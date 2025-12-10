Haberler

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk, 5 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk, 5 Filistinli yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait bir SİHA tarafından Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla Kavşağı'na atılan bombanın şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanan Filistinli Cihad Ebu Şab (37), kentteki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda, İsrail'e ait SİHA'dan açılan ateş sonucu bir çocuk ağır şekilde yaralandı.

Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail'e ait bir SİHA ile düzenlenen başka bir saldırıda bir çocuk daha yaralanarak, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla beldesine yönelik İsrail topçu atışı sonucu 2 Filistinli daha yaralandı.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail, anlaşmayı her gün ihlal ediyor. Saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
