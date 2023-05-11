İsrail'in ateşkes görüşmelerinde 'suikastlerin durdurulması' talebini kabul etmediği duyuruldu

İsrail'in, saldırı başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelerde İslami Cihad'ın "suikastlerin durdurulması" yönündeki talebini kabul etmediği bildirildi.

İsrail basınına açıklamalarda bulunan üst düzey bir siyasi yetkili, ülkesinin Mısır'ın arabuluculuğunda ateşkes görüşmelerine devam ettiğini belirterek, "Biz Mısırlılara herhangi bir vaatte bulunmadık." dedi.

Yetkili, "İslami Cihad'ın suikastlerin durdurulması ve Filistinli Hıdır Adnan'ın naaşını teslim edilmesi taleplerini" kabul etmediklerini kaydetti.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Mısır'dan bir heyetin Gazze'de ateşkes sağlanmasını görüşmek üzere İsrail'e hareket ettiğini geçti. Mısır'dan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi çevresinde sabah saatlerinde de gerilim yüksek seyretti. İsrail'in gece saatlerinde havadan vurduğu Gazze Şeridi'nden İsrail'e havan mermileri atıldı. Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinde saldırı uyarı alarmları çaldı. İsrail ordusu da Gazze içinde İslami Cihad'a ait olduğunu savunduğu hedefleri vurdu.

İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketinin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak, abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e bir dizi roket atarak karşılık vermişti. İsrail gece saatlerinde İslami Cihad'ın roket biriminden sorumlu Ali Hasan Gali'yi düzenlediği hava saldırısıyla öldürmüştü. İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gali'nin öldürüldüğünü doğrulamıştı. İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bugüne kadar aralarında Gali'nin de yer aldığı İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan dört ismi öldürdü.

İsrail ordusunun saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 25'e, yaralı sayısı ise 76'ya yükselmişti.

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinden sonra 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle bölgede gerilim tırmanmıştı. İsrail, Adnan'ın naaşını ailesine teslim etmeyi reddetmişti.