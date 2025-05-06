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İsrail'in Aşırı Sağcı Bakanından Gazze İle İlgili Çarpıcı Açıklama

İsrail'in Aşırı Sağcı Bakanından Gazze İle İlgili Çarpıcı Açıklama
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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nin tamamen yok edileceğini ve Filistinlilerin başka ülkelere sürüleceğini belirtti. Smotrich, Gazze'nin işgali ve Batı Şeria'nın ilhakı konusundaki tartışmalara da değindi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, saldırı altındaki Gazze Şeridi'nin "tamamen yok edileceğini ve buradaki Filistinlilerin de başka ülkelere sürüleceğini" söyledi.

Yerel basında yer alan habere göre, Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarındaki yerleşimde Gazze'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Hamas'a yönelik savaşta "zafere ulaşmasının Gazze'nin tamamının yok edilmesinden geçtiğini" savunan Smotrich, "Gazze tamamen yok edilecek, siviller Hamas'ın olmadığı 'insani bir bölgeye' güneye gönderilecek ve oradan büyük sayılar halinde üçüncü ülkelere göç etmeye başlayacaklar." ifadesini kullandı.

Smotrich, Batı Şeria'nın İsrail'e "ilhak" edilmesi yönündeki tartışmalara da değinerek bunun "Tel Aviv yönetiminin en önemli sınamalarından biri olduğunu" savundu.

Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Smotrich, dün yaptığı açıklamada da İsrail ordusunun saldırıları genişletilmesinin ardından Gazze'nin tamamının işgal edileceğini söylemişti.

Gazze'de işgali genişleten plan

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti.

Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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