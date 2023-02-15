İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir'den ABD ve Avrupa ülkelerine: 'Endişelenmeyi bırakın'

İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD ve Avrupa ülkelerinin "İsrail'in yasa dışı yerleşimleri genişletme planlarının bölgede gerginliği tırmandıracağı ve iki devletli çözüm çabalarını baltalayacağı" yönündeki ifadelerini reddetti.

İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD ve Avrupa ülkelerinin " İsrail'in yasa dışı yerleşimleri genişletme planlarının bölgede gerginliği tırmandıracağı ve iki devletli çözüm çabalarını baltalayacağı" yönündeki ifadelerini reddetti.

İsrail'in KAN televizyon kanalında, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in açıklamasına yer verildi.

Ben Gvir konuşmasında ABD ve Avrupa ülkelerinden gerginliğin tırmanacağı ve iki devletli çözüm çabalarının baltalanacağı yönündeki endişe açıklamalarına "Endişelenmeyi bırakın." şeklinde seslenerek, "yerleşim yerlerini inşa etmenin İsrail'in misyonu ve vizyonunu oluşturduğunu" vurguladı.

İsrail Güvenlik Kabinesi 13 Şubat'ta, işgal altındaki Batı Şeria'da 9 kaçak Yahudi yerleşim biriminin İsrail kanunları nezdinde "yasallaşmasını" onaylamıştı.

Onay sonrasında İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik Kabinesinin kaçak 9 yerleşim biriminin yasallaşması talebimi onaylamasından memnuniyet duyuyorum ancak bu yeterli değil ve daha fazlasını istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa ve ABD dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, "İsrail'in 10 bin bağımsız birimlik yerleşim alanını geliştirme ve daha önce İsrail yasalarınca illegal olduğu belirtilen 9 yerleşim birimini normalleştirme kararından derin endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.