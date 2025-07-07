İsrail'in Aşırı Sağcı Bakanı Ben-Gvir: Ateşkes Anlaşması Tehlikelidir

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, masadaki Gazze'de ateşkes anlaşmasının İsrail'in güvenliği için zararlı ve tehlikeli olduğunu savundu.

Partisi Yahudi Gücü'nün grup toplantısının açılışında konuşan Ben-Gvir, daha önceki müzakere süreçlerinde olduğu gibi Gazze'de ateşkes anlaşmasına karşı olduğunu açıkladı.

Ben-Gvir, "Masadaki anlaşma tehlikelidir, İsrail'in güvenliğine zararlıdır. Bu, Hamas'a savaşta elde edemediği şeyleri verecek anlaşmadır." ifadesini kullandı.

Ateşkes anlaşmasının Gazze Şeridi'ndeki bütün İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamayacağını belirten Ben-Gvir, Hamas'a oksijen olacağını ve silah depolarını doldurmasını sağlayacağını iddia ederek "Bu anlaşmayı yapmamalıyız." dedi.

Ben-Gvir, anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğuna inanmadığını belirterek İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yüklendi ve "Eğer Başbakan, Trump'a gidip 'Hamas'ın toparlanmasına izin vermemeliyiz' deseydi, hiç şüphem yok ki Başkan bunu dinlerdi." iddiasında bulundu.

İsrailli aşırı sağcı Bakan, daha önce de Gazze'de ateşkese ve insani yardım girişine karşı çıkmış hatta 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes döneminde Gazze Şeridi'ne giren insani yardım tırlarının vurulmasını savunmuştu.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Washington'a uçan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmenin de ateşkes konusunda önemli gelişmelere yol açması bekleniyor.