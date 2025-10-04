İsrail'in Alıkoyduğu Türk Vatandaşları Türkiye'ye Getiriliyor

İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için tahsis edilen uçakta, 12 ülkenin vatandaşlarının da bulunması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarının bugün Türkiye'ye transferi için tahsis edilen Türk Hava Yolları uçağında ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da yer alması öngörülüyor.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.