İsrail'in Açlık Politikaları Gazze'de GBS Hastalarını Vuruyor: 8 Ölüm

İsrail'in uyguladığı sistematik "açlık politikalarının" Gazze Şeridi'nde Guillain-Barre sendromu (GBS) hastası 8 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen açlık krizinin ardından GBS vakalarının son haftalarda arttığını belirterek, "Artan vakalar nedeniyle onlarca hasta yaşamlarını sürdürebilmek için solunum cihazına ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Burş, hayatını kaybeden 8 hastanın, Gazze'deki toplam GBS hastalarının yüzde 10'undan fazlasını oluşturduğunu ve diğer hastaların "yavaş ve sessiz" şekilde ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Su kirliliği, gıda yetersizliği ve İsrail'in açlık politikası nedeniyle ortaya çıkan kötü beslenmenin, temel tedavi yöntemleri olan immunglobulin ve plazmaferez eksikliğiyle birleşerek vakaları ağırlaştırdığını aktaran Burş, Gazze'de, kirli su, yetersiz gıda ve kötü beslenmenin, artık görünmez düşmanlar olarak İsrail saldırıları gibi can aldığını vurguladı.

Guillain-Barre sendromu, bağışıklık sisteminin sinirlere saldırması sonucu gelişen, nadir fakat ciddi bir hastalık olarak biliniyor. Hastalık, genel halsizlik, ekstremitelerde karıncalanma, uyuşma ve tam felç gibi belirtilerle seyrediyor.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze'de hastalıkların temiz suya erişim eksikliği, barınma yokluğu ve sağlık hizmetlerinin çöküşü nedeniyle ölümcül bir felakete dönüşmekte olduğunu belirtmişti.