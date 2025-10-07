İsrail'in Ablukasını Delmek İsteyen Aktivistler: 'Bir Sonraki Filo İçin Hazırlanıyoruz'

Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Avrupa Birliği (AB) vatandaşı Türkler, İsrail'de uğradıkları kötü muameleye rağmen tekrar Gazze'ye gitmeye hazır olduklarını belirtti.

Dün İsrail'in sınır dışı ettiği ve Yunanistan'a özel bir uçuşla gelen AB ülkeleri vatandaşı Türk kökenli aktivistler, İsrail'in kendilerini alıkoyduğu süreçte yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaştı.

AA muhabirine konuşan Türk asıllı Almanya vatandaşı Kübra Emine Çınar, "Filo'da bu kadar farklı insanla birlikte olmak inanılmaz bir tecrübeydi. Dünyanın her tarafından Filistin'e destek veren insanlarla bu yolda yürümek kelimelerle anlatılmaz, gerçekten tarifsiz bir duyguydu." dedi.

Çınar, İsrail'in aktivistlere yönelik tutumuna ilişkin şunları söyledi:

"İsrail'de yaşadığımız tecrübe de aynı şekilde kelimelerle anlatılmaz. Hukuksuz yapılabilecek her şeyi yaptılar bize. Kaçırdılar, çok ciddi bir şiddet uyguladılar. 6 gün boyunca bizi neredeyse aç bıraktılar, kafeslerde tuttular. Hiçbir şekilde hukuksal olarak bir destekte bulunmadılar. Ne avukatlarla görüşmemize izin verdiler, ne yemek verdiler, ne dışarı çıkmamıza izin verdiler. 48 saat boyunca hiçbir şekilde ne yiyecek ne de içecek verdiler. Çoğu kişi şiddete uğradı."

İsrail askerlerinin, aktivistlerin alıkonulduğu hapishane önünde sürekli nöbet tuttuğunu ve en ufak bir harekette silahları aktivistlerin üzerine doğrulttuğunu anlatan Çınar, "Avrupa vatandaşı insanlara bunları yapabiliyorlarsa, Filistinli insanlara neler yapabiliyorlardır? Aklımızdan geçen sürekli buydu." ifadesini kullandı.

"Bir sonraki filo için hazırlanıyoruz"

Çınar, İsrail'in tavrının kendilerini yıldırmadığının altını çizerek, "Hepimizin bir sonraki filoya katılma niyeti var. Bu son değildi. Hiçbir şekilde bizi korkutamadılar. Her zaman şunu düşündük; Filistin halkının uğradığı şiddetin yanında bize uyguladıkları şiddet hiçbir şey, karşılaştırılamaz bile. Bir sonraki filo için hazırlanıyoruz." diye konuştu.

"Biz bir insanlık vicdanı hareketi olarak yola çıktık"

Almanya'da yaşayan Hasan Kuyuldar ise Filo'ya Barselona'dan katıldığını belirtti.

Gazze'ye yakınlaşmışken İsrail askerlerince alıkonulduklarını anlatan Kuyuldar, "2-3 saat o sıcağın altında asfaltta, böyle yerde secde şeklinde bizi tuttular. O sıcakta kimsenin kıpırdamasına izin vermediler. Bizimle dalga geçiyorlardı. Önümüzde su içiyorlardı, hakaret ediyorlardı, Türkçe küfürler ediyorlardı." dedi.

Kuyuldar, İsrail askerlerinin kendilerini hakir gördüğünü vurgulayarak, "Bizim davamız önemliydi. Biz bir insanlık vicdanı hareketi olarak yola çıktık. Yanımızda, dünyanın birçok bölgesinden insanlar vardı. Devletlerin maalesef sustuğu (zamanlarda) bireysel olarak insanların vicdanlarını bir araya getirip, bu haykırışı dünyaya yansıtmak istedik. İnanıyorum ki bunu başardık." ifadesini kullandı.

Küresel Sumud Filosu'nda yer aldığı için mutlu olduğunun altını çizen Kuyuldar, "Evet, biz Gazze'ye ulaşamadık ama Gazze'yi bütün yüreklere getirdik." diye konuştu.

Kuyuldar, Küresel Sumud Filosu'ndaki birçok aktivistle alıkoyuldukları süreçte açlık grevine gittiğini belirterek, "5 gün boyunca bize su vermeyen o insanlar, sırf kameralara 'bak biz iyi bakıyoruz' diyebilmek için (dönerken) elimize su tutuşturmak istediler. Biz almadık, 'sizin hiçbir şeyinizi istemiyoruz' dedik. 'Eğer sizde birazcık insanlık varsa siz de bunu Gazze'dekilere gönderin' dedik." açıklaması yaptı.

Gazze'deki ablukayı kırmak üzere yeni girişimlere de katılmaya hazır olduğuna işaret eden Kuyuldar, "Tabii gideceğiz, bütün yolları deneyeceğiz. Daha önce Mısır'a gittim, kara yoluyla Refah'a gitmek istedik, maalesef izin vermediler. Bu sefer Küresel Sumud Filosu'yla hareket ettik. Başka yollar da deneyeceğiz. O savaşı insanlık için durdurmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.