İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırısında 3 Rus vatandaşı hayatını kaybetti
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne bu sabah düzenlediği saldırılarda Filistin asıllı bir Rus vatandaşı, karısı ve oğlunun hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne bu sabah düzenlediği saldırılarda Filistin asıllı bir Rus vatandaşı, karısı ve oğlunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya'nın Ramallah Temsilciliği'nden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırı sırasında Rus vatandaşı Dr. Cemal Hadvan, karısı ve oğlu hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun sabaha karşı Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.
Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin de bulunduğu açıklanmıştı.