İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırısında 3 Rus vatandaşı hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne bu sabah düzenlediği saldırılarda Filistin asıllı bir Rus vatandaşı, karısı ve oğlunun hayatını kaybettiği bildirildi.