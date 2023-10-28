İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt, Mardin ve Elazığ'da protesto edildi.

Diyarbakır'da toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasını protesto etti.

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasına tepki gösterdi.

Filistin ve Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

Bingöl

Bingöl'de, Genç Caddesi Türk Telekom Kavşağı'nda ellerinde Filistin bayraklarıyla bir araya gelen İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu üyeleri, tekbir getirdi ve "Kahrolsun İsrail" sloganı attı.

Burada grup adına açıklama yapan İbrahim Dağılma, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Konuşmanın ardından saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Batman

Batman'da, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail'in saldırısını protesto etmek için Atatürk Parkı'nda toplandı.

Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" ve "Katil İsrail Filistin'den defol" şeklinde slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

Siirt

Siirt'te, İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde, ellerinde Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" sloganı attı.

Grup adına açıklama yapan İHH Siirt Koordinatörü Faruk Süzgün, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Süzgün, şöyle konuştu:

"İsrail soykırım uyguluyor. Son yüzyılda işgal güçlerinin saldırısı sonucu binlerce Filistinli şehit edildi. Milyonlarca kadın eşini ve evlatlarını İsrail'in hukuksuz saldırıları sonucunda şehit verdi. Netanyahu hükümetinin aldığı kararlar doğrultusunda Filistin'de Yahudi olmayan hiçbir sivile yaşam hakkı tanınmadı."

Konuşmanın ardından saldırıda hayatını kaybedenler için dua edildi.

Mardin

Mardin'de, 56 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin STK Platformu öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların da katıldığı gösteride hayatını kaybedenler için dua edildi ve dua namazı kılındı.

Platform adına konuşan Memur-Sen Mardin İl temsilcisi Abdusselam Demir, saldırıları kınayarak, bu zulmün bir an önce sona ermesini istedi.

Elazığ

Elazığ'da bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in saldırısına tepki gösterdi.

İsrail aleyhine slogan atan grup, sık sık tekbir getirdi.

Anadolu Gençlik Derneği Elazığ Şube Başkanı Yemliha Akyıldız, grup adına yaptığı konuşmada, İsrail'in dünyanın gözü önünde soykırım yaptığını ifade ederek, "İslam alemi şimdi müdahale etmeyecekse ne zaman müdahale edecek. İsrail'in gerçekleştirdiği insanlık suçu vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır." diye konuştu.