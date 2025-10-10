İsrail'in 735 Gün Süren Gazze Saldırıları: 77 Bin Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun 735 gün boyunca Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 77 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği ve kaybolduğu bildirildi.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve ateşkes ilan edilinceye kadar devam eden soykırıma ilişkin güncel rakamlar paylaşıldı.

İşgalci İsrail'in 2 yılı aşkın süre boyunca Gazze Şeridi'ndeki 2,4 milyon Filistinliye karşı en korkunç soykırım suçlarını işlediği aktarılan açıklamada, İsrail'in bu süre zarfında Gazze'de canlı-cansız her şeyi bombaladığı ifade edildi.

Su, gıda ve ilaçların silah olarak kullanıldığı soykırımın, Gazze Şeridi'ndeki altyapının yüzde 90 oranında yıkılmasına yol açtığı vurgulanan açıklamada, 365 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Gazze Şeridi'nin yüzde 80'inden fazlası İsrail'in kara saldırıları ve ateş gücüyle işgalle kontrol altına alındığına işaret edildi.

Açıklamada, saldırılar boyunca İsrail'in 200 bin tondan fazla bomba kullandığı ve sözde "güvenli bölge" olarak iddia edilen güneydeki el-Mavasi bölgesinin 150'yi aşkın bombardımana maruz kaldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımda 20 binde fazlası çocuk, 12 binden fazlası kadın, 67 bini aşkın Filistinliye ait cenazenin hastanelere ulaştığı hatırlatılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde ölen ve kaybolanların toplam sayısının ise 77 bini bulduğu kaydedildi.

Bölgeye yönelik saldırılarda yaralananların sayısının ise 170 bine yaklaştığına işaret edilen haberde, İsrail'in alıkoyduğu 6 bin 700 Filistinlinin ise hala hapishanelerde işkenceye maruz kalabildiklerine dikkati çekildi.

Gazze'de 2 yıldan bu yana 39 bin Filistinli aileye karşı katliam yapıldığı ve binlerce ailenin tümüyle yok olduğu paylaşılan açıklamada, Gazze'deki soykırımın kurbanlarının yüzde 55'inden fazlasının kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğuna vurgu yapıldı.

Farklı sektördeki can kayıpları ve zararlar

İsrail saldırılarında 1670 sağlık ve 140 sivil savunma personeli ile 254 gazetecinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, sivil savunma bünyesinde çalışan 1000'den fazla görevlinin de canından olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hastane ve sağlık merkezlerine 788 saldırı düzenlediği bilgisinin yer aldığı açıklamada, 38 hastane, 96 sağlık merkezi İsrail tarafından bombalandı, yıkıldı veya hizmet dışı bırakıldığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 95'inin bombalama sonucu hasar gördüğü, 670 okulun doğrudan vurulduğu, 165 okul, üniversite ve eğitim kurumunun tamamen, 392'sinin ise kısmen yıkıldığı aktarılan açıklamada, 13 bin 500'ü aşkın öğrenci, 830 eğitimci ve 193 akademisyen ve araştırmacının saldırılarda öldüğü paylaşıldı.

Saldırılarda 835 cami tamamen ve onlarcasının kısmen yıkıldığı, 3 kilisenin birden fazla kez hedef alındığına dikkati çekilen açıklamada, 60 mezarlıktan 40'ının yıkıldığı, mezarlıklardan 2 bin 450 cenazenin çalındığı ve hastanelerin içinde 7 toplu mezar açıldığı ifade edildi.

Saldırılarda 300 bine yakın konutun tamamen, 200 bine yakın konutun kısmen yıkıldığı belirtilen açıklamada, 2 milyon insanın sürekli olarak göçe zorlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "İsrail saldırıları nedeniyle 148 bin konut ciddi şekilde hasar aldı ve yaşanmaz hale geldi, 288 bin Filistinli aile evsiz kaldı. 725 merkezi su kuyusu, 5 bin 80 kilometre elektrik şebekesi tahrip edildi. 247 hükümet binası, 292 tesis, oyun alanı ve spor salonu yıkıldı, 208 arkeolojik ve kültürel miras alanı hedef alındı." bilgisi paylaşıldı.

Tel Aviv yönetiminin 600 günü aşkın süre boyunca sınır kapılarını kapatarak yüz binlerce aracın Gazze Şeridi'ne girişine engel olduğu hatırlatılan açıklamada, İsrail'in bu yolla dayattığı açlık sebebiyle 460 insanın yetersiz beslenmeden dolayı vefat ettiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in 735 gündür sürdürdüğü soykırımın 70 milyar dolar maddi hasara sebep olduğu kaydedildi.