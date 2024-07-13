- İsrail'in 71 Filistinliyi katlettiği El Mevasi'deki yıkım görüntülendi

GAZZE ŞERİDİ - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin El Mevasi bölgesinde 71 Filistinliyi öldürdüğü saldırı, ağır yıkıma yol açtı. İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 281 gündür sürdürüyor. İsrail ordusunun "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El Mevasi bölgesinde sivillerin kaldığı çadırlara savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği saldırı sonucu 71 kişi hayatını kaybetti, 289 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, İsrail uçaklarının yerinden edilen sivillerin bulunduğu bölgeyi önceden uyarı yapmadan çok sayıda füzeyle hedef aldığını, ayrıca yaralıları Nasser Hastanesi'ne götüren sağlık ekiplerini de vurduğunu ifade etti.İsrail ordusu, saldırıyla bölgede ağır bir yıkıma yol açtı. Çadırların yerle bir olduğu, sivillere ait eşyaların etrafa saçıldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel