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İsrail'in 4 gün alıkoyduğu Filistinliler, yaşadıkları dehşeti AA'ya anlattı

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İsrail askerleri tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde alıkonulan ve işkenceyle dolu 4 günün ardından salıverilen Filistinliler yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı.

İsrail askerleri tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde alıkonulan ve işkenceyle dolu 4 günün ardından salıverilen Filistinliler yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı.

İsrail ordusu Gazze'deki işgalini genişletirken, basında Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımın ortasında yarı çıplak, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin elleri kelepçeli görüntüsü yer almıştı.

Hatta İsrail devlet televizyonu KAN'ın 7 Aralık'taki haberinde, İsrail ordusunun, o tarihe kadar 700 kadar Filistinliyi alıkoyduğu bilgisi yer almıştı.

İsrail tarafından Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı dün sabah saatlerinde kamyonlara bindirilerek Gazze kenti yakınlarındaki bir askeri kontrol noktasında salıverildi.

Ambulanslarla Aksa Şehitleri Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan Filistinlilerin, ellerinin numaralanmış olduğu ve çok bitkin oldukları görüldü. Filistinliler, gördükleri işkence ve çektikleri açlık nedeniyle ölümün kıyısından döndüklerini kaydetti.

Yarı çıplak dışarı çıkarıldılar

Hastanede tedavi altına alınan Filistinlilerden 58 yaşındaki Usame Ude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alıkonuldukları süre boyunca işkence ve aşağılanmaya maruz kaldıklarını söyledi.

İsrail askerlerinin Zeytun Mahallesi'ne girdiğinde rastgele evlerinin pencerelerine ateş açtığını sonra da evlerinin kapısını patlatıp içeri girdiğini aktaran Ude, hava soğuk olmasına rağmen erkeklerden dışarı iç çamaşırlarıyla çıkmalarının istendiğini anlattı.

Sıkı bir şekilde kelepçelendiği için elleri şişen ve bileğinde derin bir yara oluştuğu görülen Ude, askerlerin, onlardan dizlerinin üstüne çökmelerini istediğini ve tekme atarak işkence ettiğini aktardı.

Bir süre sonra askerlerin, 20 kişilik bir grubu civardaki bir araziye götürdüğünü ve orada onları çukura atarak buldozerlerle üzerlerine kum döktüğünü ifade eden Ude, "Çığlık sesleri bizim olduğumuz yere kadar geliyordu ama 5 dakika sonra ses kesildi. Sonra askerler onları oradan çıkardı ama çok yorgundular ve vücutlarında kırıklar vardı." dedi.

Aç ve susuz bırakıldılar, işkenceye uğradılar

Salıverilen Filistinlilerden Ahmed Ebu Ras (14), 4 gün boyunca aç ve susuz kaldıklarını ve tuvalete gitmelerine bile izin verilmediğini söyledi.

Ebu Ras, "Son gün, bir serçeye bile yetmeyecek kadar su verdiler. Küfrün her türlüsünü işittik. Askerler, bir grubu kamyonlarla Gazze'nin güneyine götürdü, yolda soğuk havaya rağmen onları suya soktular." diye konuştu.

Nemr Selman Ebu Ras da İsrail askerleri evlerini bastığında canlarını kurtarmak için teslim bayrağı açtıklarını belirtti.

Beyaz bayrak açınca İsrail ordusunun, tanklarını hemen onlara doğru çevirdiğini kaydeden Ebu Ras, şöyle devam etti:

"O anda yanımızda çocuklar olduğunu söyleyip bağırmaya başladık. Sonrasında komşularımız da aynı şekilde evlerinden çıkmaya başladı. Sonra bizi ayırdılar, bunu neye göre yaptıklarını anlamadık. Ama bize 'sen Hamasçısın' diyorlardı. Askerler erkekleri, hayvanları sürüklüyormuşçasına yerde sürüklüyordu. Alıkonulanlar yorgunluktan uyuyakaldığında ise yüzlerine ve bedenlerine tekme atılıp uyandırılıyorlardı."

Kaynak: AA / Güncel

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