İsrail'in 100 Kilovatlık Demir Işın Lazer Sistemi Yıl Sonuna Kadar Faaliyete Geçecek

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanlığı, "100 kilovatlık Demir Işın (Iron Beam) lazer sisteminin geliştirme sürecinin tamamlandığını ve yıl sonuna kadar faaliyete geçeceğini" duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ülkenin çok katmanlı hava savunmasını güçlendirmek amacıyla yıl sonuna kadar faaliyete geçecek güçlü bir lazer silahının geliştirilmesini tamamladığı"kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Rafael Advanced Defense Systems ve Elbit Systems Ltd. tarafından geliştirilen 100 kilovatlık Demir Işın (Iron Beam) lazeri, İsrail'in güneyinde gerçekleştirilen çok sayıda testte insansız hava araçlarını, roketleri, havan mermilerini ve uçakları başarıyla imha etti. Demir Kubbe füze savunma sistemine, önümüzdeki aylarda entegre edilecek olan bu silah, ek bir koruma katmanı sağlayacak. Ancak Bakanlık, çok sayıda teknik sınırlamaya sahip olan ve bulutlu havalarda çalışamayan sistemin önleme oranını açıklamadı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yaptığı açıklamada, "Mevcut savunma sistemlerimize katılan ve tehdit denklemine yön veren düşük maliyetli, hızlı ve hassas önleme kabiliyetini" övdü. İsrail, bu yılın başlarında sistemin daha düşük güçlü bir versiyonunu çatışmalarda kullandığını kabul etmişti.

Savunma otoritelerine göre, bu teknoloji, her bir önlemenin maliyeti 5 doların altında olduğu için, insansız hava araçları ve diğer mühimmatları durdurmanın daha ucuz bir yolu olarak öne çıkarılıyor. Mevcut füze tabanlı sistemlerde ise her önleme on binlerce dolara mal oluyor.

Dünya çapında pek çok ülke, pahalı mühimmatlara alternatif olarak yönlendirilmiş enerji silahları geliştirmeye çalışsa da bu teknolojiyi büyük ölçeğe taşımanın hala büyük bir engel olduğu vurgulandı. İsrail, "yeni sistemiyle bu yarışı tamamlayan ilk ülke olduğunu" bildirirken, diğer ülkelerin projelerinin durumu ise henüz açıklanmadı.

İsrail, Gazze'ye yönelik katliamlarını sürdürürken ve kara operasyonu başlattığını duyurmuşken; savunma otoriteleri, İsrail'in bu saldırılarının maliyetinin de yüksek olduğunu kaydetti. Savunma otoriteleri bu bağlamda, İsrail'in ucuz ve etkili bir lazer kalkanının geliştirmesinin maliyet olarak ülkeye bir etkisinin olabileceğini değerlendirdi. Lazerle ilgili açıklama, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, artan yalnızlaşma sonucunda İsrail'in güvenlikte kendi kendine yeter hale gelmesi gerektiğini vurgulamasının ardından geldi.