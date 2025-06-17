İsrail ile İran Arasındaki Çatışmalar Dördüncü Gününe Girdi

İsrail ile İran Arasındaki Çatışmalar Dördüncü Gününe Girdi
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İsrail ile İran arasında süregelen çatışmalar dördüncü günde de devam ediyor. Her iki taraf, saldırılarını artırarak karşılıklı olarak önemli hedefleri vuruyor.

KAHİRE, 17 Haziran (Xinhua) -- İsrail ile İran arasında devam eden ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ya da yaralanmasına yol açan çatışma, dördüncü gününe girerken iki taraf da saldırılarını şiddetlendirdi. İsrail, İran'ın devlet televizyon kanalını yayın esnasında vururken, İran'ın saldırısı da İsrail'in en büyük petrol rafinerisinde faaliyetlerin durmasına neden oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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