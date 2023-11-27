İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen "insani ara" son gününde

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen "insani aranın" son gününde, sürenin uzatılması çağrıları sürerken İsrail'in bölgeye saldırılara devam etmesi bekleniyor.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen "insani aranın" son gününde, sürenin uzatılması çağrıları sürerken İsrail'in bölgeye saldırılara devam etmesi bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine giderek burada İsrail askerleriyle görüştü.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan görüntülü paylaşımda, Netanyahu'nun Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Burada İsrail askerlerine de hitap eden Netanyahu, "Sonuna kadar devam edeceğiz, 'zafere' kadar. Bizi kimse durduramayacak." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, bu açıklamasıyla Gazze'de çatışmalara verilen "insani aranın" ardından bölgeye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını yineledi.

Ayrıca İsrail ordusunun sosyal medya paylaşımında, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, çatışmalara verilen 4 günlük "insani aranın" ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı planını onayladığı belirtildi.

14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esir teslim edildi

Hamas, varılan esir takası mutabakatı kapsamında dün 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esiri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Kızılhaç'tan alınan bilgiye göre, 14 İsrailli rehine ve 3 yabancı rehinenin Kızılhaç'a nakledildiği belirtildi." ifadesine yer verildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da 13 İsrailli, 3 Taylandlı ve İsrail vatandaşlığı bulunan 1 Rus esirin Kızılhaç'a teslim edildiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yeni açıklamada ise serbest bırakılan 14 İsrailli esirden 13'nün İsrail topraklarına ulaştığı belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında ilk iki gün toplamda 26 İsrailli ve 78 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, daha fazla esirin serbest bırakılması için İsrail ile çatışmalara verilen "insani arayı" uzatmaya çalıştıklarını açıkladı.

"İnsani ara birer gün uzatılabilir"

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Başbakanlığı X sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülü mesajında, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Biden ile görüşmesine dair açıklamada bulunan Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, "insani aranın" bir gün uzatılmasına ilişkin çerçeveyi "olumlu bulduğunu" belirtti.

"Bu çerçevenin sona ermesinin ardından hedeflerini gerçekleştirmek için tüm güçleriyle geri döneceklerini" ABD Başkanı Biden'e ilettiğini vurgulayan İsrail Başbakanı, hedeflerini "Hamas'ı yok etmek, Gazze'nin eski haline dönmeyeceğinden emin olmak ve İsrailli esirleri geri getirmek" şeklinde sıraladı.

Gazze'de 10 doktordan haber alınamıyor

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde günlerdir alıkoyduğu 10 doktordan haber alınamıyor.

Filistin'in Cesur Yürekli Doktorları'nın Instagram hesabından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 18-23 Kasım'da Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ni zorla boşalttığı hatırlatıldı.

İsrailli güçlerin aynı tarihlerde Gazze'nin güneyine doğru belirlediği "güvenli yolda" Şifa Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nde çalışan doktorları alıkoyduğu belirtilen açıklamada, alıkonulan 10 doktorun isimlerine yer verildi.

Şifa Hastanesi'nden Müdür Muhammed Ebu Silmiyye'nin yanı sıra Münir eş-Şahrit, Yusuf Berekat, Salih Alviye, Endonezya Hastanesi'nden de Ekrem Ebu Avde, İyad Abid, Muhammed Ebu Ayta, Ekrem Hüseyin ve Muhammed Ebu el-Cebin'in İsrail tarafından alıkonulduğu bildirildi.

Açıklamada, diş hekimi Mumin Ebu Hudayr'ın da alıkonulanların arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Filistin Sağlık Çalışanları Gözlemevi'nin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine doğru belirlediği "güvenli yol" üzerinde 10 doktoru alıkoyduğunu teyit ettiği belirtildi.

Bugün serbest bırakılması beklenen İsrailli esirler teslim edildi

İsrail yönetimi, varılan mutabakat kapsamında Hamas'ın bugün serbest bırakması beklenen İsrailli esirlerin listesinin ellerine ulaştığını duyurdu.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesine ulaşıldığı ve incelendiği belirtildi.

Hamas'ın bugün kaç İsrailli esiri bırakacağı veya takasın ne zaman yapılacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında bugün son esir takasının yapılması bekleniyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınanların sayısı 3 bin 260 oldu

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 60 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gece ve sabah erken saatlerde evlere baskınlar düzenlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin, çoğunluğu El Halil ve Ramallah'tan olmak üzere 60 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 260'a çıktığı kaydedildi.

Gazze'ye insani yardım taşıyan 150 tır girdi

İsrail ile Hamas arasında varılan çatışmalara "insani ara" verilmesi mutabakatı kapsamında Gazze Şeridi'ne dün insani yardım taşıyan 150 tırın girdiği belirtildi.

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'ye dün 4'ü tüp gaz, 3'ü yakıt olmak üzere insani yardım taşıyan 150 tır girdi." dedi.

Ebu Muhsin, insani yardım girişinin devam edeceğini söyledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 40 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.