İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani ara 2. gününde

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani aranın ikinci gününde, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemeleri girmeye devam ederken esirlerin karşılıklı serbest bırakılması için hazırlık yapılıyor.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani aranın ikinci gününde, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemeleri girmeye devam ederken esirlerin karşılıklı serbest bırakılması için hazırlık yapılıyor.

İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 50. gününe ulaştı.

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerinden bugün serbest bırakılması planlanan 39 Filistinli esirin isimleri yayımlandı.

İsrail güçleri insani aranın devreye girmesinden önce Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesini işgal ettikten 10 gün sonra, hastanenin bazı bölümlerini yıkarak çekildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Hamas ile İsrail'in uzlaştığı mutabakat kapsamında dün serbest bırakılan 13 İsrailli esir, Gazze Şeridi'nde Uluslararası Kızılhaç Örgütü tarafından Mısırlı yetkililere teslim edildi.

Söz konusu 13 esir, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) yetkilileriyle buluştu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde serbest bırakılan 13 İsrailli ve 11 Taylandlı esirin serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği anları paylaştı.

Öte yandan Gazze'de "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatının" başlamasıyla Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybeden yakınlarını ziyaret için mezarlıklara akın etti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de Hamas'a bağlı "El-Aksa" televizyonunda yayımlanan video kaydında, "İsrail uyduğu sürece" direniş güçlerinin de çatışmalara insani ara verilmesini öngören uzlaşmaya uyacağını belirtti.

Kassam Tugayları'nın elinde bulunan İsrailli esirlerden bir kısmının Mısır'a nakledildiği ve İsrail'e verilmek üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edildiği bildirildi.

İsrail, insani aranın ardından Gazze'ye saldırılarını sürdüreceğini açıkladı

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, "Tüm rehinelerin ailelerine güvence vermek istiyorum: Durmayacağız, rehineleri geri almak ve caydırıcılığı yeniden tesis etmek için Gazze'deki çabaları ve 'askeri harekatı' yeniden başlatacağız. dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da "Kısa bir insani ara olacak, sonrasında tüm askeri gücümüzle savaşa devam edeceğiz. Hamas'ın yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması hedefini gerçekleştirinceye kadar durmayacağız. (Hamas'ın elinde) 240 esir var ve bu, kabul edebileceğimiz ve hoş görebileceğimiz bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Filistin Kızılayı, Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyonunda, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinden Gazze Şeridi'nin güneyine 70 yaralı ve hastanın tahliye edildiğini duyurdu.

Filistin Başbakanı Muhammad Iştiyye de Ramallah'ta kabul ettiği İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a "Gazze'deki Filistin halkına yönelik savaşı durdurması için" İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Hamas: Üst düzey askeri kadronun durumu iyi

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yaklaşık 50 gün süren saldırıdan sonra üst düzey askeri kadronun durumunun iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail tarafından gözaltına alınan Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye dahil dört sağlık personelinin durumu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını bildirdi.

İsrail, Hamas ile esir takası kapsamında Gazze Şeridi'nden serbest bırakılması planlanan esirlerden ikinci grubun isim listesini aldı.

İnsani aranın ilk gününde Gazze'ye 200 tır insani yardım gönderildi

Mısır Basın Enformasyon Kurumunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün sabah saatlerinde başlayan insani aranın ilk gününde yardım malzemesi yüklü 200 tır, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giriş yaptı.

Ayrıca, İsrail ve Hamas arasındaki uzlaşıyla Gazze'de başlayan 4 günlük insani ara kapsamında 49 günün ardından ilk kez Gazze Şeridi'nin kuzeyine 3 tır insani yardım malzemesi geldi.

Filistin Kızılayı da İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'ye 61 tırlık en büyük yardım konvoyunu gönderdi.

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 66 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Endonezya Hastanesi tamamen boşaltıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Gazze'den bugün serbest bırakılması planlanan ikinci grup İsrailli esirin isimlerinin olduğu listenin alındığını belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun yoğun bombardıman ve baskınlarının hedefi olan bölgedeki sağlık merkezlerinden Endonezya Hastanesinin tamamen boşaltıldığını, Şifa Hastanesinde kalan son yaralıların ise tahliye edilmeye çalışıldığını söyledi.

Öte yandan İsrail Ordu Radyosunun haberinde, Hamas-İsrail müzakerelerinde arabulucu rolünü üstlenen Katar'dan bir heyeti taşıyan özel uçağın İsrail'e indiği ileri sürüldü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim'de 239 İsrailliyi esir aldı. Bunlardan 13'ü esir takası mutabakatı çerçevesinde serbest bırakılarak İsrail'e döndü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 232 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.