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İsrail ile Hamas Arasında Ateşkes, İlk İnsani Yardım Kamyonları Gazze'ye Girdi

İsrail ile Hamas Arasında Ateşkes, İlk İnsani Yardım Kamyonları Gazze'ye Girdi
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İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından, Mısır'dan Gazze'ye ilk insani yardım kamyonları giriş yaptı. Her gün yaklaşık 600 tırın Gazze'ye ulaşması planlanıyor.

KAHİRE/GAZZE, 20 Ocak (Xinhua) -- İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk insani yardım kamyonları Mısır'dan Gazze'ye giriş yaptı.

Xinhua'ya konuşan Filistinli kaynaklar, ilk insani yardımın pazar günü Gazze'nin güneyindeki Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne girdiğini söyledi.

Günün erken saatlerinde Mısır devletine ait Nil TV, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında Gazze'ye girmeden önce İsrailli yetkililer tarafından denetlenmek üzere bekleyen onlarca yardım kamyonunun görüntülerini yayımladı.

Televizyonda yayımlanan haberlerde arabulucu ülkeler olan Katar ve ABD'nin yanı sıra Filistin ve İsrail'den heyetlerin, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını izlemek üzere pazar günü Kahire'ye ulaştığı bildirildi.

Ateşkes anlaşmasına göre Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi için her gün 50'si yakıt tırı olmak üzere insani yardım yüklü yaklaşık 600 tır Gazze'ye giriş yapacak.

Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda çarşamba günü imzalanan ateşkes anlaşmasının 42 günlük ilk aşaması pazar günü yürürlüğe girdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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