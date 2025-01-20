İsrail ile Hamas Arasında Ateşkes Anlaşması

GAZZE, 20 Ocak (Xinhua) -- İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşması pazar günü gergin bir atmosferde yürürlüğe girdi. Ateşkesle birlikte silahların sustuğu 6 haftalık bir dönem başladı ve İsrail'in 15 aydır süren Gazze'ye yönelik saldırılarının sonlanması ve burada tutulan çok sayıda rehinenin serbest bırakılması umudunu artırdı.