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İsrail ile Hamas Arasında Ateşkes Anlaşması

İsrail ile Hamas Arasında Ateşkes Anlaşması
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İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşması, 6 haftalık bir dönemin başlamasına ve Gazze'deki saldırıların durmasına olanak tanıdı. Rehinelerin serbest bırakılması umudu arttı.

GAZZE, 20 Ocak (Xinhua) -- İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşması pazar günü gergin bir atmosferde yürürlüğe girdi. Ateşkesle birlikte silahların sustuğu 6 haftalık bir dönem başladı ve İsrail'in 15 aydır süren Gazze'ye yönelik saldırılarının sonlanması ve burada tutulan çok sayıda rehinenin serbest bırakılması umudunu artırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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