İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında bu gece 23.30'da ateşkesin başlayacağı bildirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında bu gece 23.30'da ateşkesin başlayacağı bildirildi

İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında bu gece 23.30'da ateşkesin başlayacağı bildirildi

İsrail'in cuma gününden bugüne Gazze'ye devam eden saldırılarında, İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında bu gece yerel saatle 23.30'da (TSİ 23.30) ateşkesin başlaması üzerinde anlaşma sağlandığı belirtildi.

 - Güncelleme:

İsrail'in cuma gününden bugüne Gazze'ye devam eden saldırılarında, İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında bu gece yerel saatle 23.30'da (TSİ 23.30) ateşkesin başlaması üzerinde anlaşma sağlandığı belirtildi.

İslami Cihad'ın Sözcüsü Davud Şihab da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mısır'ın arabuluculuğuyla bu gece 23.30'da uygulamaya girecek ateşkes üzerinde anlaşma sağlandı." dedi.

Sözcü, Kahire'nin İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki Halil Avavde ve pazartesi gözaltına alınan İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'nin serbest bırakılması üzerinde çalışacağı sözü vermesi üzerine ateşkes sağlandığını aktardı.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan üst düzey bir İsrailli hükümet yetkilisi de ateşkesin bu gece Tel Aviv saatiyle 23.30'da uygulanmaya başlayacağını söyledi.

İsrail, cuma günü abluka altındaki Gazze şeridine İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle saldırı başlatmıştı. Gazze'den de İsrail tarafına bir dizi roket atılarak karşılık verilmişti.

AA / Enes Canlı - Güncel

İsrail Kahire Gazze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title