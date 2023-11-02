İsrail ile çatışan Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu
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Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ile çatışan Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ile çatışan Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yayımladı.
Açıklamada, ölen Hizbullah mensubunun "Kudüs uğruna şehit olduğu" ifade edildi.
Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 49'a yükseldi.
Kaynak: AA / Güncel